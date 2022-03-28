Nurdağı'nda mobil araçla ücretsiz kanser taraması yapılıyor
AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) görevlileri, Nurdağı ilçesinde mobil araçla ücretsiz tarama yapıyor.
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) görevlileri, Nurdağı ilçesinde mobil araçla ücretsiz tarama yapıyor.
KETEM görevlilerince ilçede bugün başlayan ücretsiz tarama işlemi 2 Nisan'da sona erecek.
Nurdağı Büyükşehir Parkı'nda konuşlandırılan mobil araçta 40-69 yaş grubu kadınlara ücretsiz rahim ağzı ve meme kanseri taraması hizmeti verileceği kaydedildi.
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel