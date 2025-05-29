Nurdağı'nda İstanbul'un fethinin 572. yıl dönüm kutlandı

Nurdağı'nda İstanbul'un fethinin 572. yıl dönüm kutlandı
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Nurdağı ilçesinde İstanbul'un fethinin 572. yıl dönüm kutlandıKaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Şehit Mustafa Altan Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nurdağı ilçesinde İstanbul'un fethinin 572. yıl dönüm kutlandı

Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Şehit Mustafa Altan Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duasının ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

Program, öğrenciler tarafından okunan şiirler, sinevizyon gösterileri ve ardından Fetih Marşı'nın seslendirilmesiyle sona erdi.

Törene İlçe Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Özer, daire amirleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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