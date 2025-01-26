Nurdağı'nda İki Ayrı Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında motosiklet ve otomobil sürücüleri yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İ.M. (22) idaresindeki 27 AZY 639 plakalı motosiklet Nurdağı-Gaziantep kara yolu Sakçagözü Mahallesi mevkisinde İ.H.G (25) idaresindeki 27 P 8399 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Nurdağı-Kahramanmaraş kara yolu Yeni Mahalle mevkisinde de Ö.S. (41) idaresindeki otomobil sürcüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Ö.S yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.