Nurdağı'nda hayat normalleşmeye başladı Vali Gül, deprem bölgesindeki son çalışmaları anlattı Vali Gül: "İhtiyacı olan her depremzedeye konteyner verildi" Gaziantep Valisi Davut Gül, Vali Gül, depremlerin ilk gününden itibaren devletin afetzedelerin yanında olduğunu belirterek, ihtiyacı olan...

Nurdağı'nda hayat normalleşmeye başladı

Vali Gül, deprem bölgesindeki son çalışmaları anlattı

Vali Gül: "İhtiyacı olan her depremzedeye konteyner verildi"

GAZİANTEP - Gaziantep Valisi Davut Gül, Vali Gül, depremlerin ilk gününden itibaren devletin afetzedelerin yanında olduğunu belirterek, ihtiyacı olan her depremzedeye konteynerin verildiğini söyledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve sorumlu valiler Nurdağı ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantının ardından depremde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı. Vali Gül, depremlerin ilk gününden itibaren devletin afetzedelerin yanında olduğunu belirterek, ihtiyacı olan her depremzedeye konteynerin verildiğini söyledi.

"Herkese konteyner verildi"

Kentte çalışmaların sürdüğünü anlatan Gül, "Şu an itibarıyla Gaziantep'in bütün ilçelerinde yıkık, ağır hasarlı, acil yıkılacak veya orta hasarlı binası olan hak sahibi diyebileceğimiz bütün vatandaşlarımıza konteynerleri teslim ettik. Konteynerleri teslim edilip kurulmayan yüzde 1'lik bir kesim var. Önümüzdeki hafta içerisinde onlar da tamamlanmış olacak" dedi.

Gül, kentte ticari hayatın canlanması ve kamu hizmetlerinin verilmesiyle ilgili çalışmaların da aksamadan devam ettiğini ifade etti.

"Nurdağı'na 200 dükkanlık bir galericiler sitesi kurulacak"

Kırsalda, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, şehir merkezlerinde ise TOKİ'nin konut yapımını sürdürdüğünü aktaran Gül, "Depremin 16. gününde kalıcı konutların hızla ihalesi yapılmaya başlandı. Şu an itibarıyla Gaziantep'te 16 bin 500 kalıcı konutun ihalesi yapılmış oldu. Bunlar bir yıl içerisinde tamamlanacak. Aynı şekilde Nurdağı, İslahiye ve Araban'ın yatırımlardan daha fazla yararlanabilmesi için 6. bölge teşvik kapsamına alındı. Bununla birlikte hem Araban'a hem de Nurdağı'na yeni organize sanayi kurulması süreci başladı. İslahiye'ye mevcut 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin kapasitesi üç kat artarak 10 bin dekardan daha büyük bir alan oluşturuldu. Nurdağı'na 200 dükkanlık bir galericiler sitesi kurulacak. İlçede küçük sanayi sitesinin ihtiyaçlarını gidermek için 200 dükkanlık küçük sanayi sitesi ihale edildi. Vatandaşlarımıza dükkanı yıkılan daha önce sanayi sitesinde yeri olup yeni dükkan talep eden, aynı şekilde geçmişte olmayıp şimdi dükkan talep eden vatandaşlarımızı bir yıl içerisinde dükkan sahibi olabilecekleri bir çalışmanın olduğunu söyledik" diye konuştu.