Nurdağı'nda görev alacak ramazan davulcuları sertifikalarını aldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ramazanda görev yapacak davulcuları, 4 saatlik eğitimlerinin ardından sertifikalarını aldı.

Nurdağı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Göçer, Nurdağı Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'ndaki törende yaptığı konuşmada, eğitimde ramazanda vatandaşı sahura kaldıracak davulcuların uymaları gereken kurallarla ilgili bilgiler verildiğini ifade etti.

Eğitim sayesinde davulcuların daha bilinçli hale geldiğini belirten Göçer, ramazanda davulcuların tek tip melodi çalacağını ve vatandaşa bahşiş ısrarında bulunamayacaklarını kaydetti.

Müzik Öğretmeni Ceylan Akkulu tarafından verilen eğitimin ardından sertifika almaya hak kazanan 20 davulcuya belgeleri takdim edildi.