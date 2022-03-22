Nurdağı'nda fidan dikim töreni
AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Nurdağı ilçesinde Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında, fidan dikim töreni yapıldı.
NURDAĞI, GAZİANTEP (AA) - Nurdağı ilçesinde Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında, fidan dikim töreni yapıldı.
Nurdağı Orman İşletme Şefliğince Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında ilçe merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan Terken İlkokulu'nda fidan dikim töreni yapıldı.
Törene, Kaymakam Sinan Korkmaz, Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, Nurdağı Orman İşletme Şefi Tacim Karakıl ve okul öğretmenleriyle öğrenciler katıldı.
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel