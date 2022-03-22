Nurdağı'nda fidan dikim töreni - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nurdağı'nda fidan dikim töreni

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
 - Güncelleme:
Nurdağı'nda fidan dikim töreni

Nurdağı ilçesinde Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında, fidan dikim töreni yapıldı.

NURDAĞI, GAZİANTEP (AA) - Nurdağı ilçesinde Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında, fidan dikim töreni yapıldı.

Nurdağı Orman İşletme Şefliğince Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında ilçe merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan Terken İlkokulu'nda fidan dikim töreni yapıldı.

Törene, Kaymakam Sinan Korkmaz, Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, Nurdağı Orman İşletme Şefi Tacim Karakıl ve okul öğretmenleriyle öğrenciler katıldı.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

orman haftası, Nurdağı, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title