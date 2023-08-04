Nurdağı'nda Dron Destekli Denetimde 15 Araça Cezai İşlem Uygulandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli denetimde kırmızı ışık ihlali yapan 15 araca toplam 14 bin 265 TL cezai işlem uygulandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, polis ekiplerinin dron destekli denetiminde kırmızı ışık ihlali yapan 15 araca ceza kesildi.

Nurdağı Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri,Sakcagözü Mahallesinde dron destekli denetim yaptı. Trafik kurallarına uyulması noktasında farkındalık oluşturulması amacıyla yapılan denetimde; kırmızı ışık ihlalil yapan 15 araç tespit edildi. Denetim sonunda 15 araca, kırmızı ışık ihlali yaptığı için toplam 14 bin 265 TL cezai işlem uygulandı.