ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

Erdoğan'la görüşüp kararını vermiş! Trump'tan tarihi "Suriye" adımı
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı, geri adım atmadı
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum

Nurdağı'nda Depremzedelerin Yaşadığı Konteyner Kentte Yangın Çıktı

Nurdağı'nda Depremzedelerin Yaşadığı Konteyner Kentte Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, boş bir konteynerde çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Yangında konteyner kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte boş konteynerde yangın çıktı. Depremzedeleri endişelendiren yangın, itfaiyenin müdahalesiyle diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü.

Fatih Mahallesindeki konteyner kentte yaşayan depremzede vatandaşın boşalttığı boş konteynerde öğleden sonra bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanı gören depremzedelerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Çevredekiler korku ve panik ile boşalttıkları konteynerlerine geri dönerken, yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. Y

angının çıkış nedeni araştırılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız

"Birliklerimiz hazır" diyerek duyurdu! Netanyahu'dan katliam planı
Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı

Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.