Nurdağı'nda depremzedelere trafik eğitimi verildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden en çok etkilenen ilçelerden Nurdağı'nda jandarma ekipleri, afetzede çocuklara trafik eğitimi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, konteynerde eğitimine devam eden 170 öğrenciye emniyet kemeri kullanma, trafik kuralları, karşıdan karşıya geçme ve trafik ışıkları eğitimi verdi.

Eğitim sonrası jandarmanın çocuk dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verdiği miniklerin yüzü güldü.

Açıklamada, depremler sonrası çocuklara yaşadıkları zorlukları unutturmak ve yüzlerinde tebessüm oluşturmak için jandarmanın faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.