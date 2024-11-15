Nurdağı'nda Depremzedelere 65 Yeni Konut Anahtarı Teslim Edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımı tamamlanan Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki 65 köy tipi kalıcı konutun anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.

İlçe merkezindeki afet konutlarının inşası Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından sürdürülürken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan köy evleri inşaatında yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

YENİ EVLERİN ANAHTARLARI HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ