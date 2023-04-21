NURDAĞI'NDA DEPREMZEDELER BAYRAMI BURUK KUTLUYOR

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, depremzedeler Ramazan Bayramı'nı buruk karşıladı. Depremzedeler, aileleriyle bayramlaşırken kaybettikleri yakınlarının acısını yaşadıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki depremzedeler, konteyner ve çadır kentte yaşamlarını sürdürüyor. Depremzedeler, Ramazan Bayramı sabahında, camide bayram namazını kıldı. Namazın ardından cemaatle bayramlaşan depremzedeler, daha sonra konteyner kentteki yakınlarıyla bir araya geldi. Depremde evlerini ve yakınlarını kaybedenler, bayramı buruk yaşadıklarını söyledi.

Depremzede Ali Mengil, "Depremden sonra ilk bayramımız olduğu için biraz burukluk yaşıyoruz. Çok sayıda yakınımızı kaybettik. Onların yokluğunda bayram bize acı geliyor" diye konuştu.

Havva Kılıç ise depremde torununu kaybettiğini söyleyerek, "18 günlük torunumu kaybettik. Evimiz yerle bir oldu. Şimdi konteyner kentteyiz. Bizim için çok acı bir bayram günü" dedi.