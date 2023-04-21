Nurdağı'nda depremzedeler bayramı buruk kutluyor

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, depremzedeler Ramazan Bayramı'nı buruk karşıladı. Depremzedeler, aileleriyle bayramlaşırken kaybettikleri yakınlarının acısını yaşadıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki depremzedeler, konteyner ve çadır kentte yaşamlarını sürdürüyor. Depremzedeler, Ramazan Bayramı sabahında, camide bayram namazını kıldı. Namazın ardından cemaatle bayramlaşan depremzedeler, daha sonra konteyner kentteki yakınlarıyla bir araya geldi. Depremde evlerini ve yakınlarını kaybedenler, bayramı buruk yaşadıklarını söyledi.