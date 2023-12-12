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Nurdağı'nda depremzede çocuklar için satranç turnuvası düzenlendi

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, depremden etkilenen 9-14 yaş grubu çocuklar için Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Genç Ofisi tarafından satranç turnuvası düzenlendi. Etkinlikle çocukların moral ve motivasyonlarının artırılması hedefleniyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Genç Ofisi tarafından konteynır yaşam alanlarında konaklayan 9-14 yaş grubu depremzede çocuklar için satranç turnuvası düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Nurdağı İlçesi'nde Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Genç Ofisi tarafından 9-14 yaş grubu çocuklar için satranç turnuvası gerçekleştirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü yetkilileri, depremzede çocukların moral ve motivasyonlarını artırmak, depremin yaşattığı travmadan onları uzaklaştırmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini, devam edecek olan etkinliklere, akıl oyunları, müzik, tiyatro atölyeleri ve ders çalışma alanları gibi alanda faaliyetlerin sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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