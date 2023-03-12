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Nurdağı'nda deprem sonrası acil yıkılması gereken binaların kontrollü yıkımı sürüyor

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Nurdağı'nda deprem sonrası acil yıkılması gereken binaların kontrollü yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde acil yıkılacak binaların kontrollü yıkımları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde acil yıkılacak binaların kontrollü yıkımları devam ediyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği ilçede enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bir yandan da acil yıkılacak binalar kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkılıyor.

Kamyonlara yüklenen molozlar ekipler tarafından döküm için belediyenin belirlediği alana götürülüyor.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Gaziantep Elbistan Güncel Haberler

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