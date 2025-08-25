Nurdağı'nda Çiftçi Harun İbili, Soğan Hasadını Yol Kenarında Satışa Sunuyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki 61 yaşındaki çiftçi Harun İbili, hasat ettiği 'Keferdiz soğanı'nı yol kenarında kurduğu tezgahlarda kilosunu 12 ila 15 liradan satıyor. Ziraat Odası Başkanı, bu yılki soğan ekiminin tamamlandığını ve 25-30 bin ton rekolte beklendiğini açıkladı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki 61 yaşındaki çiftçi Harun İbili, hasat ettiği soğanı yol kenarında kurduğu tezgahlarda satıyor.

Çiftçi İbili, bölgede "Keferdiz soğanı" olarak bilinen mor kuru soğanı karayolu kenarında kurduğu tezgahlarda kilosunu 12 ila 15 liradan satışa sunuyor.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, bu yıl ki hasadın tamamlandığını ve ilçede yaklaşık 15 bin dekar alanda soğan ekildiğini belirterek 25-30 bin ton rekolte beklendiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
