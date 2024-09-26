Nurdağı'nda Aileler Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan zanlı jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Hisar Mahallesinde iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan S.P ve T.P. 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan H.D. jandarma ekipleri tarafından saklandığı yerde suç aleti tabancayla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.