Nurdağı'nda afet konutlarına yerleşenler kendilerini güvende hissediyor

KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Belpınar Mahallesi'nde inşa edilen köy tipi kalıcı afet konutlarına yerleşen depremzedeler kendilerini güvende hissediyor.

"Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde bir hayırseverin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki mahalleye yaptırdığı ve 22 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla anahtarı teslim edilen konutlara depremzedeler yerleşmeye devam ediyor.

Temelleri zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasıyla mart başında atılan köy tipi kalıcı afet konutları, TOKİ standartlarında zemin etütleri yapılarak kaya zemin üzerine, radye temel ve betonarme olarak 44 günde tamamlandı.

"Bundan daha iyi bina mı yapılır"

Depremzedelerden Remzi Kavak, AA muhabirine, kalıcı konutlara taşınmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

İlk aşamada 3 ayda teslim alacaklarını düşündükleri konutlara 44 günde yerleştiklerini belirten Kavak, "Çok mutlu ve huzurluyuz. Deprem aklımıza bile gelmiyor. Çünkü konutlarımız çok güzel. İçeri giriyoruz, yemeğimizi yiyoruz, çayımızı içiyoruz ve muhabbetimizi ediyoruz. Konut süper yapılmış, bundan daha iyi bina mı yapılır. Torun ve çevredeki yüzlerce kişi evimize gelip gidiyor. Konutlarımıza bakıyorlar, hep misafirlerimiz var." dedi.

Depremzede Berivan Demir ise depremi unutmanın çok zor olduğunu ifade etti.

Evlerin güzel ve kaliteli yapıldığını vurgulayan Demir, "Konutların içi de dışı da çevresi de güzel. Buraya ilk taşınan ailelerdeniz. Bu konutlarda hiçbir şekilde korkumuz olmadı, kendimizi güvende hissettik. Konutlar yapılırken de takip ediyorduk. Gayet güzel ve sağlam ev. Bu evde yaşarken deprem korkusu olmuyor. Kendimi gayet güvende hissediyorum." diye konuştu.

Sultan Demir de artçı depremlerde evde olduklarını ve hiç korkmadıklarını dile getirdi.