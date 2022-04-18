Nurdağı'nda 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 100 oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nurdağı'nda 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 100 oldu

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
 - Güncelleme:
Nurdağı'nda 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 100 oldu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde okul öncesi çağ grubu 5 yaştaki 827 potansiyel öğrencinin tamamının okullara kaydedildiği bildirildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde okul öncesi çağ grubu 5 yaştaki 827 potansiyel öğrencinin tamamının okullara kaydedildiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, yazılı açıklamasında, okul öncesi çağ grubu 5 yaştaki 827 potansiyel öğrencinin tamamının okullara kaydedildiğini belirtti.

5 yaş grubunda ilçede okullaşmayan öğrencinin kalmadığını vurgulayan Yıldırım şunları kaydetti:

"Potansiyel öğrencilerin tamamı okula kaydedilmiş olup, İlçemizde bu yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 100 olmuştur. Gaziantep ve Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığımızın hedefine ulaşılmıştır. Emeği geçen ilçe Kaymakamımız Sinan Korkmaz, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Gaziantep, Hisarcık, Nurdağı, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title