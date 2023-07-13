Nurdağı'nda 456 konutun kaba inşaatı tamamlandı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep'in Nurdağı içesinde 26 bloktan oluşan 456 konutun kaba inşaatının tamamlandığını duyurdu.

Bakan Özhaseki, deprem bölgesindeki kalıcı konutlarla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Özhaseki, depremden en çok etkilenen ilçelerden Nurdağı'nda konutların hızla yükseldiğini belirterek, "Nurdağı'nda yapmayı planladığımız; 400'ü köy evi olmak üzere toplam 2 bin 909 konutumuzun inşasını hızla sürdürüyoruz. Bölgenin yöresel mimarisine uygun olarak yaptığımız, 26 bloktan oluşan 456 konutumuzun ise kaba inşaatını tamamladık. Depremzede kardeşlerimiz hiç merak etmesinler. Sağlam ve güvenli yuvalarını en kısa sürede inşa ederek onlara teslim edeceğiz" dedi.