Nurdağı Kaymakamlığından çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Nurdağı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına gıda paketi dağıtıldı.

Kaymakamlık SYDV Müdürlüğünce ilçede tespit edilen 13 ailedeki çölyak hastasına glütensiz un ve diğer ürünlerden oluşan gıda kolilerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

SYDV ekipleri, glütensiz ürünlerden oluşan gıda kolilerini çölyak hastalarının evlerinde teslim etti.