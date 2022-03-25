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Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, çocuklarla spor etkinliğine katıldı

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, çocuklarla spor etkinliğine katıldı

Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, down sendromlu çocuklarla yapılan spor etkinliğine katıldı.

Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, down sendromlu çocuklarla yapılan spor etkinliğine katıldı.

Spor Salonunda çocuklarla basketbol oynayan Korkmaz, basket potasına boyu yetişmeyen çocukları kucağına alarak basket atmasını sağladı.???????

Özel öğrencilerle ve aileleriyle vakit geçiren Korkmaz, yapılan etkinlik sonunda çocuklara madalya taktı.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Sinan Korkmaz, basketbol, Güncel, Haberler

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