Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, "14 Mart Tıp Bayramı"nda sağlık çalışanlarını ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nurdağı Kaymakamı Korkmaz, "14 Mart Tıp Bayramı"nda sağlık çalışanlarını ziyaret etti

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
 - Güncelleme:
Nurdağı Kaymakamı Korkmaz,

Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Kormaz, Nurdağı Devlet Hastanesine ziyaret ederek, burada görev yapan sağlık çalışanlarıyla görüştü.

Kovid-19 salgını ile mücadelede toplum sağlığı için yoğun bir emek ve gayret sarf eden tüm sağlık çalışanlarına cabalarından dolayı teşekkürlerini ileten Korkmaz, "Görevi yaptığı sırada ebediyete intikal eden kahramanlarımızı da şükran, rahmet ve saygıyla anıyoruz." dedi.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Sinan Korkmaz, Tıp Bayramı, Gaziantep, 14 Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title