Nurdağı Kaymakamı Erciyas, karla mücadele ve yardım faaliyetlerini yerinde inceledi

Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, AFAD ekipleri tarafından yollarda mahsur kalan vatandaşlara yönelik kumanya ve battaniye dağıtımını yerinde inceledi.

Nurdağı'nda iki gündür devam eden olumsuz hava koşullarında görev yapan ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri alarak temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar Nurdağı Kaymakamlığı koordinasyonunda ilgili kurum ve ekiplerin iş birliğiyle devam ederken, Kaymakam Erciyas, karla mücadele ve yardım faaliyetleri ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması mağduriyetler oluşmaması için sahada incelemelerde bulundu.