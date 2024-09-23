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Nurdağı Devlet Hastanesi Geçen Ay 16 Bin Hastaya Hizmet Verdi

Nurdağı Devlet Hastanesi Geçen Ay 16 Bin Hastaya Hizmet Verdi
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hizmete giren yeni devlet hastanesi, Ağustos ayında 16 bin 100 hastaya hizmet sundu. 75 yatak kapasitesine sahip hastane, günlük 800 hasta muayene edebiliyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hizmete giren devlet hastanesinde geçen ay 16 bin 100 hasta faydalandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde çelik konstrüksiyondan yapılan devlet hastanesi Ağustos ayında hizmete girerek hasta kabulüne başladı.

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, gazetecilere, depremden en çok etkilenen ilçelerinde yeni yapılan 75 yataklı devlet hastanesinin geçen ay hizmete girdiğini söyledi.

Hastanenin 16 yoğun bakım yatağı, 5 diyaliz ünitesi, 4 ameliyathanesi ve günlük 800 hasta muayene kapasitesiyle ilçeye hizmet verdiğini anlatan Yıldırır, ağustos ayında Nurdağı Devlet Hastanesi Acil ve Poliklinik hizmetlerinden 16 bin 100 hastanın faydalandığını söyledi.

Hastaneye muayene için gelen Hatice Uncu ise hastaneden aldıkları hizmetin kaliteli olduğunu belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Çok memnunuz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

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