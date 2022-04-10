Nurcan'ı öldüren eşi tutuklandı (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nurcan'ı öldüren eşi tutuklandı (2)

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Kırlak - Güncel
 - Güncelleme:
Nurcan'ı öldüren eşi tutuklandı (2)

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİBurdur'da ayrı yaşadığı ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Serhan Seçer (34) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen Nurcan Seçer'in (35) cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı...

BURDUR (DHA) - GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Burdur'da ayrı yaşadığı ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Serhan Seçer (34) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen Nurcan Seçer'in (35) cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Seçer için Ortaköy Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Seçer'in babası Mustafa Kılıç, annesi Fadime Kılıç, ağabeyi Ömer Kılıç, 10 yaşındaki oğlu Ş.S., akrabaları ve komşuları katıldı. Seçer'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Gümele mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Mustafa KIRLAK/ÜNYE (Ordu), -


Nurcan'ı öldüren eşi tutuklandı (2)

Nurcan'ı öldüren eşi tutuklandı (2)

Nurcan'ı öldüren eşi tutuklandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

Burdur Devlet Hastanesi, Av Tüfeği, Burdur, Ordu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title