Nuray Kayacan Sünbül'ün 'HEVA' Filmi TIFF'da Ödül Aldı

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Yönetmen ve senarist Nuray Kayacan Sünbül'ün uzun metraj filmi 'HEVA', Transilvanya Uluslararası Film Festivali'nin endüstri bölümünde ödül kazanarak büyük bir başarı elde etti. Film, kadına yönelik şiddet, duygusal travma ve direniş temalarını işleyerek dikkat çekti.

Yönetmen ve senarist Nuray Kayacan Sünbül'ün uzun metraj film projesi "HEVA", Transilvanya Uluslararası Film Festivali'nin (TIFF) endüstri bölümünde ödüle layık görüldü.

"HEVA", Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde düzenlenen festivalin Transilvanya Pitch Stop platformunda finale kalan 10 uluslararası proje arasından seçilerek ödül alan film projesi oldu.

Sünbül, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, "HEVA, hem kişisel hem de kolektif bir yarayı sinemayla ifade etme çabası. Bu ödül, susturulmuş duyguların sinema yoluyla görünür kılınabileceğinin bir göstergesi. Jüriye, TIFF ekibine ve bana inanan tüm destekçilere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Jüri, ödülün gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

"Geleneklere hem saygı duyan hem de onları dönüştüren, köprüler kuran ve sessizliğin ya da küçük jestlerin ne kadar büyük anlamlar taşıyabileceğini gösteren bir anlatım."

Kadına yönelik şiddet, duygusal travma ve içsel direniş gibi temaları merkezine alan HEVA, bir kadınla bir erkeğin, geçmişlerinin karanlık gölgeleriyle yüzleşirken hayatta kalmaya ve birbirlerine tutunmaya çalışma hikayesini anlatıyor.

Ödül, projeye maddi destek sağlamakla birlikte Cannes, Berlinale ve Visions du Réel gibi önemli festivallerin yapım marketlerinde görünürlük avantajı da sunuyor.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
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