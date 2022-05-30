Nuray'ı öldüren eski nişanlısına ağırlaştırılmış müebbet istemi - Haberler

ANTALYA'da, otel odasında tartıştığı eski nişanlısı Nuray Demir'i (17) boğarak öldürdüğünü itiraf eden Taner Bektaş (30) hakkında, 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Antalya'da 18 Ocak 2020'de annesinin kuzeni Birol K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, bu olayla ilgili soruşturma devam ettiği sırada 18 Mart'ta eski nişanlısı Taner Bektaş tarafından otel odasında boğularak öldürüldü. Olay sonrası kaçan Bektaş, Yalova'da yakalanarak Antalya'ya getirildi. İfadesinde suçunu itiraf eden Bektaş, "Kendisi daha önce cinsel istismarda bulunan Birol'u öldürmemi istedi, kabul etmezsem evlenmeyeceğini söyledi. Bu şekilde bir evliliği kabul edemeyeceğimi söyleyince boğazıma sarıldı. Ben de aynı şekilde kendisinin boğazını sıkmaya başladım. Zayıf olduğu için bana direnemedi. Hareketsiz kalana kadar sıkmaya devam ettim. Öldüğünü anlayınca otelden ayrılıp, Yalova'ya gittim" dedi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bektaş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Davanın ilk duruşması, 8 Haziran'da 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.