Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler İsrail'in kapsamlı saldırılarından endişe ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı sakinleri, geçen ay Cenin'e düzenlenen gibi İsrail ordusunun geniş kapsamlı hava ve kara saldırısına maruz kalma korkusu yaşıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı sakinleri, geçen ay Cenin'e düzenlenen gibi İsrail ordusunun geniş kapsamlı hava ve kara saldırısına maruz kalma korkusu yaşıyor.

İsrail ordusu, "silahlı kişilere karşı operasyon" gerekçesiyle 3 Temmuz'da Cenin Mülteci Kampı'na son 20 yılın en büyük saldırısını düzenledi. Helikopter ve insansız hava araçları destekli 48 saat süren saldırılarda 12 Filistinli öldü, yaklaşık 140 kişi yaralandı.

İsrail güçleri, Tulkerem kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na da "aranan kişileri" gerekçe göstererek sık sık küçük çaplı baskınlar düzenliyor.

Cenin saldırılarından birkaç hafta sonra 24 Temmuz'da Nur Şems Mülteci Kampı'na 6 saat süren bir saldırı gerçekleştiren İsrail, çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı baskın sonucu kampın altyapısında büyük yıkıma yol açtı.

Yaklaşık 232 bin metrekarelik alana sahip Nur Şems Mülteci Kampı'nda 11 bin civarında Filistinli yaşıyor.

Kampta, çoğu İslami Cihad Hareketi'ne mensup Filistinli silahlı gruplardan unsurlar aktif görülüyor.

AA muhabirinin mikrofon uzattığı Nur Şems Mülteci Kampı sakini Filistinliler, İsrail saldırılarından duydukları rahatsızlıkları ve endişelerini dile getirdi.

24 Temmuz'daki saldırının enkazı kaldırılıyor

Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Halk Komitesi Başkanı Taha el-İrani, İsrail ordusunun 24 Temmuz'da düzenlediği saldırı sırasında askeri zırhlı araçların arkasında bıraktığı yıkımı onarmaya çalıştıklarını belirtti.

İsrail ordusunun söz konusu saldırıda Nur Şems Mülteci Kampı'nda yaklaşık 3 kilometrelik yolu tahrip ettiğini dile getiren İrani, ayrıca ev, iş yerleri ve camilerin de zarar gördüğünü aktardı.

İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'na yaşattıklarının aynısını Nur Şems Mülteci Kampı'ndakilere de yaşatmaya çalıştığını dile getiren İrani, kamp sakinlerinin hepsinde Cenin gibi bir saldırıya maruz kalma korkusu olduğunu ifade etti.

İrani, "Kamp sakinleri işsizlik oranlarının yüksek olması ve çekişmelere dair ufukta bir çözüm yolunun görülmemesi nedeniyle çok zor bir hayat yaşıyorlar." dedi.

İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları kınayan İrani, "Halkımız barış içinde yaşamak istiyor. İsrail ise hiçbir tepkiye aldırış etmeden dilediğini yapmak istiyor, topraklarımızı ve varlıklarımızı gasbediyor." diye konuştu.

"Cenin'de tecrübe kazanan İsrail, bunu Nur Şems'e taşıyor"

Tulkerem şehrindeki Haduri Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Süleyman ez-Zuheyri de İsrail güçlerinin Cenin'deki operasyonun benzerini Nur Şems'te gerçekleştirmek istediğini belirtti.

"Cenin'de tecrübe kazanan İsrail, bunu Nur Şems'e taşıyor." ifadelerini kullanan Zuheyri, bölge halkının İsrail baskınından korktuğunu söyledi.

Zuheyri, "Bölge sakinleri, İsrail ordusunun Nur Şems Kampı'nda geniş çaplı bir askeri operasyon düzenlemesinden korkuyor. İsrail son aylarda kampta askeri operasyonlar yürütüyor; Filistinlileri gözaltına alıyor, yaralıyor ve öldürüyor." dedi.

Zuheyri, Filistin açısından "Cenin ve Nur Şems kamplarının benzerlik ve bütünlük" arz ettiğini vurguladı.

Cenin ve Nur Şems kamplarındaki Filistinlilerin Hayfa'dan göç ettiğini belirten Zuheyri, 1948'deki "Nekbe"nin (Büyük Felaket) ardından bir süre Cenzur bölgesinde yaşayan bu kişilerin 1951'den sonra bu iki kampa ayrıldığını anlattı.

İslami Cihad kampa saldırıya karşı tetikte

Akşam saatlerinden itibaren tüm girişlerin demir bariyerlerle kapatıldığı Nur Şems Kampı'nda gece nöbet tutan silahlı muhafızlar, gündüz saatlerinde de ara sokaklara dağılıyor.

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyelerine bağlı Filistinli direnişçiler, "Nur Şems Taburu" şeklinde adlandırılıyor. İsrail'in saldırısı durumunda, bölgedeki diğer grupların direnişçileri de destek veriyor.

Maskesiyle açıklamalarda bulunan Nur Şems Taburu'ndan bir direnişçi, kampı savunmak için tetikte olduklarını söyledi.

"İsrail'in sürekli suç işlediğini ve Yahudi yerleşimcilerin her yerde saldırdığını" belirten Filistinli direnişçi, "İsrail ordusu kampa saldırarak ve direnişle karşılaşmadan her istediğini yapmak istiyor. Kutsalları çiğniyor, öldürüyor ve gözaltına alıyor ama şu anda durum farklı. Onların gelmesini bekliyoruz." dedi.

Nur Şems Kampı'na yönelik herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduklarını vurgulayan direnişçi, "İsrail'e karşı koymak için birleştik. Yaşamayı seviyoruz, ama işgal bizi silaha sarılmaya mecbur etti. Her evde bir gözaltı, yaralı veya şehit var." şeklinde konuştu.

İsrail'in 24 Temmuz'daki baskında ciddi bir direnişle karşılaştığını hatırlatan Filistinli, "Mücahitler, işgal ordusuna unutamayacağı bir ders vermeyi başardı." dedi.

İsrail güçlerinin geçen ay Nur Şems Kampı'na düzenlediği baskında, askeri bir araca yönelik bombalı saldırı düzenlenmişti. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, kampta direnişçi güçlerinin aktif olduğunu açıklarken, 3 Ağustos'ta sosyal medyada saldırının görüntüleri yayınlanmıştı.