NUN Eğitim ve Kültür Vakfı 10. Yıl Dönümünü Kutladı

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, kuruluşunun 10'uncu yıl dönümünü özel etkinlikle kutladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 10'uncu kuruluş yılı etkinliğine şimdiye kadar vakfın bünyesinde katkı veren bütün çalışan, öğrenci, öğretmen, veli ve danışmanlar davet edildi.

Katılımcılar, programa öğrencilerin akademik, kültürel, sportif başarıları ve geçen süreçte yaşanan dönüşümü yansıtan sergiyi gezerek başladı.

Öğrencilerin ve mezunların aktif rol üstlendiği sergide, vakfın özgün eğitim anlayışı, büyüyen faaliyet alanı ve geleceğe yönelik bazı projeleri aktarıldı.

Serginin ardından bugüne dek 3 klasik Türk müziği albümü yayınlayan NUN Çocuk Korosu sahne aldı.

Daha sonra yayınlanan NUN 10 filminde, vakfın eğitim felsefesi, misyonu ve vizyonu bu yolculuğa emek vermiş onlarca kişinin dilinden anekdotlarla aktarıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Berat Albayrak, vakfa dokunmuş, yolu burayla kesişmiş herkese teşekkür etti.

Albayrak, "Vakıf işi herkesin kenarından, köşesinden, elinden tutarak yarına aktaracağı çok ehemmiyetli, kıymetli, kültürümüzün temel taşlarından biri olan çok önemli bir iş. İlk günden bugüne uzmanlığa, tecrübeye ve istişareye büyük ehemmiyet verdik. Birçok eksiğimiz, hatamız oldu. Hatalardan ders çıkarmanın erdemine de inanarak kendimizi geliştirme, daha ileriye taşıma noktasında çok önemli adımlar attık. Hiçbir başarıya meftun olmadık çünkü bizim aldığımız ahlak ve kültür, bugünümüzün düne eşit olmaması gerektiğini vurguluyor. Hep daha yukarıya, hep daha iyiye, hep daha mükemmele... Biz bir iş yapıyorsak en iyisini yapalım ama her geçen gün kendini geliştirerek." ifadelerini kullandı.

İlham konuşması için programa katılan Prof. Dr. Dursun Ali Tökel ise medeniyetlerin taşıyıcı unsurları arasında geçmiş kültürel sembollerin ve metaforların rolüne atıfta bulundu.

Toplumların sürekliliği için kadim değerlerin bugüne semboller düzeyinde aktarılmasının önemine işaret eden Tökel, hayatın bütününde olduğu gibi eğitimde de aşk olmadan meşkin, yani işin olmayacağını söyledi.

Program, sanatçı Yücel Arzen'in sahne aldığı konserle sona erdi.