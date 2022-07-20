Numune Hastanesi acil servislerine 9 günlük tatilde 25 bin hasta başvurdu - Haberler

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Numune Hastanesi acil servislerine 9 günlük tatilde 25 bin hasta başvurdu

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Numune Hastanesi acil servislerine 9 günlük tatilde 25 bin hasta başvurdu

Sivas Numune Hastanesi Acil Servis Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Sedat Özbay, Kurban Bayramı tatili süresince acil servislerde 25 bin hastaya baktıklarını belirtti.

Sivas Numune Hastanesi Acil Servis Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Sedat Özbay, Kurban Bayramı tatili süresince acil servislerde 25 bin hastaya baktıklarını belirtti.

Numune Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca acil servislerde günlük 15 hekimin görev yaptığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. Sedat Özbay, "Kurban Bayramı tatili süresince erişkin acilde 9 doktor, çocuk acilde 5 doktor, doğum acilde ise 1 doktor ile hastalarımıza hizmet sunduk. Bu süreç zarfında 25 bin hasta baktık." ifadelerini kulandı.

Özbay, 82 kişinin uzuv kesilmesi sonucu hastane acil servisine başvurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi uzuv kesilmelerini yaşayan vatandaşlarımız da acil servisimize başvurdu. Genel durumu kötü hastamız olmadı. Üniversiteye sevk ettiğimiz hastalar arasında tendon kesileri yer aldı. Bunun haricinde herhangi bir problem yaşamadık. Sivas Numune Hastanesi olarak bu süreç içerisinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdik."

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Numune Hastanesi Kurban Bayramı Sivas Güncel Haberler

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