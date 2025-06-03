Numan Kurtulmuş Yeniden TBMM Başkanı Seçildi

Numan Kurtulmuş Yeniden TBMM Başkanı Seçildi
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TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen Meclis Başkanlığı seçiminde, AK Parti'nin adayı Numan Kurtulmuş 329 oy alarak yeniden başkanlık görevine seçildi. Seçim üçüncü turda yapıldı ve toplam 529 oy gerçekleştirildi.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 329 oy alan AK Parti'nin adayı Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanlığı'na seçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçimi sona erdi. Beş partinin adaylarının yarıştığı seçimde, AK Parti, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi. CHP'nin adayı CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, DEM Parti'nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti'nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı oldu, Yeni Yol grubu ise Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Kahraman'ı aday gösterdi.

Meclis Başkanı'nın milletvekillerinin gizli oyuyla seçileceği seçimin üçüncü turunda kullanılan 529 oyun 329'unu alan AK Parti'nin adayı Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanlığı'na seçildi. Seçimin üçüncü ve son turunun sonuçları şöyle:

AK Parti - Numan Kurtulmuş: 329 oy

CHP - Uğur Bayraktutan: 118 oy

DEM Parti - Cengiz Çandar: 18 oy

Yeni Yol Partisi - Mehmet Kahraman: 26 oy

İYİ Parti - Cihan Paçacı: 26 oy

Kaynak: ANKA / Güncel
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