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Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Güncel Haberler

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilmesine dair TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilmesine dair TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin kararda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Genel Kurulun 7 Haziran 2023 tarihli 3'üncü birleşiminde İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş seçilmiştir." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel

Numan Kurtulmuş İstanbul Güncel Haberler

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