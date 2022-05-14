NUMAN KURTULMUŞ ULUSLARARASI AİLE SEMPOZYUMU'NDA KONUŞTU - Haberler

-KADINA KARŞI ŞİDDET HİÇ ŞÜPHESİZ SADECE KADINA KARŞI İŞLENEN BİR SUÇ DEĞİL, BÜTÜN İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN ORTAK BİR SUÇTUR

Alper KORKMAZ - Kubilay ÖZEV / İSTANBUL, - ULUSLARARASI Aile Sempozyumu'na katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Batılı çok gelişmiş olduğunu zannettiğimiz ülkelerle kıyasladığımızda halen Türk aile yapısı fevkalade güçlüdür. Fevkalade kuvvetlidir. Zaten onun için de bu kadar saldırının altında kalmaktadır" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Aile Vakfı tarafından düzenlenen '1. Uluslararası Aile Sempozyumu'na katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, "Özellikle postmodern çağın en önemli konularından birisi ve insanlığın gelecek bakımından bugün üzerinde çok ciddi şekilde düşünmesi gereken hususların başında gelen bir konudur. Aile bir anlamda ekonomik bir konudur. Bir birim olarak aileyi ele almak durumundayız. Bir taraftan aile siyasal bir konudur. Topluma karşı sorumluluklar ve siyasetin üzerine düşen vazifeler bakımından aileyi tartışmalıyız. Bir taraftan aile hukuki. Bir ailenin korunması, ailenin değerinin arttırılması için hangi hukuksal adımların atılması gerektiği üzerine konuşmalıyız. Ama hepsinde kuşatacak bir şekilde aile aslında sosyolojik, psiko sosyolojik bir konudur" dedi.

"AİLEYİ BİR KÖK HÜCRE GİBİ KABUL ETMEK MECBURİYETİMİZ VARDIR"

"BATILI ÜLKELERLE KIYASLADIĞIMIZDA TÜRK AİLE YAPISI FEVKALADE GÜÇLÜDÜR"

"KADINA ŞİDDET BÜTÜN İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN ORTAK SUÇTUR"

Konuşmasında kadına yönelik şiddete de değinen Kurtulmuş, "Kadına karşı şiddet hiç şüphesiz sadece kadına karşı işlenen bir suç değil, bütün insanlığa karşı işlenen ortak bir suçtur. Kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması için elimizden gelen bütün gücü ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bu anlamda toplumsal bilincin arttırılması için her türlü çabayı ortaya koyuyoruz. Çünkü bu insanlık suçu var olmaya devam ettiği sürece insanlık ailesinin de böyle içini kemiren bir kurt gibi Türkiye toplumunu da Türk toplumu da ifsat edeceği açıktır. Bu anlamda aile değerlerinin ortaya konulmasıyla kadına karşı şiddetin önlenmesi arasında sanki bir çelişki varmış gibi konuşmanın da fevkalade yanlış olduğunu ifade etmek isterim. Aileyi korumak nasıl bir sorumluluksa, ailenin değerini arttırmak nasıl bir sorumluluksa, kadının korunmasını sağlamak için de toplumun bilinçlendirilmesi, yasal tedbirlerin alınması o derece büyük bir sorumluluktur" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel