NUMAN KURTULMUŞ: TÜRKİYE DEMOKRASİSİNE KARŞI YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR

BAHÇELİEVLER Kocasinan'da bulunan seçim irtibat bürosunu ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Dün akşam seçim irtibat büromuzun önünde, buradan geçen motosikletli kişiler tarafından havaya 5 el ateş açıldı. Allah'a çok şükür bu açılan ateşlerden kimseye zarar gelmedi. Yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Ama bunun açık bir saldırı olduğu ortadadır. Bildiğiniz gibi önceki gün de Adana Çukurova ilçe binamıza 14 el ateş açılmıştı. Orada tabela ve camlar hedef alınmış, parti binası hedef gösterilerek ateş açılmıştı. Burada da her ne kadar binaya doğru dönülmemiş olsa da partinin irtibat bürosunu kastederek ateş açıldı. Saldırganların tavırlarından buradaki seyirlerinden bellidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş dün gece silahlı saldırıda bulunulan Kocasinan'daki AK Parti seçim ofisini ziyaret etti. Kurtulmuş'a Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır eşlik etti. Kurtulmuş irtibat bürosunun önünde kısa bir basın açıklaması yaptı. Ardından parti üyeleriyle sohbet eden Numan Kurtulmuş, bir sonraki programı için Esenyurt'a gitti.

"BUNUN AÇIK BİR SALDIRI OLDUĞU ORTADADIR"

Saldırganların en kısa sürede yakalanmasını temenni ettiklerini belirten Numan Kurtulmuş, "Maalesef dün akşam burada seçim irtibat büromuzun önünde, buradan geçen motosikletli kişiler tarafından havaya 5 el ateş açıldı. Allah'a çok şükür bu açılan ateşlerden kimseye zarar gelmedi. Yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Ama bunun açık bir saldırı olduğu ortadadır. Bildiğiniz gibi önceki gün de Adana Çukurova ilçe binamıza 14 el ateş açılmıştı. Orada tabela ve camlar hedef alınmış, parti binası hedef gösterilerek ateş açılmıştı. Burada da her ne kadar binaya doğru dönülmemiş olsa da partinin irtibat bürosunu kastederek ateş açıldı. Saldırganların tavırlarından buradaki seyirlerinden bellidir. Emniyet kuvvetlerimiz henüz saldırganlara ulaşamadı. En kısa süre içerisinde hem kimliklerinin tespit edilmesi hem de ele geçirilmesiyle ilgili çalışmalar titiz bir şekilde sürdürülmektedir. Ümit ederiz ki belki de saatler içerisinde bu saldırganların yakalanması ve yargı önünde çıkarılması mümkün olur" dedi.

"TÜRKİYE DEMOKRASİSİNE KARŞI YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR"

Numan Kurtulmuş, saldırının Türkiye demokrasisine karşı yapıldığını söyleyerek, "Türkiye'de belli çevrelerin seçim güvenliğini tehlikeye düşürmek için ya da seçim güvenli değildir algısını oluşturmak için epeydir partilere karşı birtakım saldırılar düzenlediği ortada. Bu saldırılar sadece bir partiye karşı değil. Burada Kocasinan temsilciliğimizden bahsediyoruz. Adana'da Çukurova ilçe binamızdan bahsediyoruz. Bu saldırı sadece AK Parti'nin kurumsal kimliğine karşı yapılmış bir saldırı değildir. Bu saldırı Türkiye demokrasisine karşı yapılmış bir saldırıdır. Türkiye'de seçimlerin güvenli bir şekilde yapılmasına gölge düşürmek isteyen çevrelerin ekmeğine yağ sürecek hain saldırılardır. Bunları kınıyoruz. Arkasında kim ya da kimler varsa bunların da en kısa süre içerisinde yargının önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz. Biz AK Parti olarak kurulduğumuz günden itibaren vesayetlerle mücadele ederek, demokrasi dışı birtakım çevrelerle mücadele ederek can pahasına bir mücadele vererek bugünlere kadar geldik. Türkiye'de hedef alan çevrelerin aynı zamanda Türkiye demokrasini de hedef aldığını biliyoruz. İçeride ve dışarıdaki hiçbir vesayet odaklarının Türkiye siyasetinde gölge oluşturmasına müsaade edilmeyecektir. Sözde, karar da gelecekte milletindir. 14 Mayıs'ta inşallah güzel bir seçim kampanyasının ardından, barış içerisinde, huzur içerisinde, hiçbir şekilde ayrım, ayrışma, ayrıştırma içerisinde olmadan biz bütün milletimizi bir ve beraber olarak derleyip toparlayarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"14 MAYIS AKŞAMINDA TÜRKİYE YÜZYILININ KAPILARI SONUNA KADAR AÇILACAK"

Kurtulmuş, "Bu vesileyle başta AK Parti teşkilatları olmak üzere bütün milletimize şu tavsiyeyi tekrarlamak isterim. Uyanık olmak zorundayız, birilerinin provokasyon yapmalarına fırsat vermeyeceğiz. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve beraberliğimizi zedeleyecek hiçbir şeye müsaade etmeyeceğiz. Bu yeri gelir kurşun olur, yeri gelir bomba olur, yeri gelir kardeşliği bozacak kötü niyetli sözler olur, bunların hiçbirisine müsaade etmeyeceğiz. İnşallah Türkiye 14 Mayıs seçimleriyle birlikte sadece sandıkların kapakları açılmayacak. 14 Mayıs akşamında Türkiye yüzyılının kapıları sonuna kadar açılacak" ifadelerini kullandı.