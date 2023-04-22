NUMAN KURTULMUŞ: TÜRKİYE DEMOKRASİSİNE KARŞI YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR

BAHÇELİEVLER Kocasinan'da bulunan seçim irtibat bürosunu ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Dün akşam seçim irtibat büromuzun önünde, buradan geçen motosikletli kişiler tarafından havaya 5 el ateş açıldı. Allah'a çok şükür bu açılan ateşlerden kimseye zarar gelmedi. Yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Ama bunun açık bir saldırı olduğu ortadadır. Bildiğiniz gibi önceki gün de Adana Çukurova ilçe binamıza 14 el ateş açılmıştı. Orada tabela ve camlar hedef alınmış, parti binası hedef gösterilerek ateş açılmıştı. Burada da her ne kadar binaya doğru dönülmemiş olsa da partinin irtibat bürosunu kastederek ateş açıldı. Saldırganların tavırlarından buradaki seyirlerinden bellidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş dün gece silahlı saldırıda bulunulan Kocasinan'daki AK Parti seçim ofisini ziyaret etti. Kurtulmuş'a Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır eşlik etti. Kurtulmuş irtibat bürosunun önünde kısa bir basın açıklaması yaptı. Ardından parti üyeleriyle sohbet eden Numan Kurtulmuş, bir sonraki programı için Esenyurt'a gitti.

"BUNUN AÇIK BİR SALDIRI OLDUĞU ORTADADIR"

"TÜRKİYE DEMOKRASİSİNE KARŞI YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR"

"14 MAYIS AKŞAMINDA TÜRKİYE YÜZYILININ KAPILARI SONUNA KADAR AÇILACAK"

Kurtulmuş, "Bu vesileyle başta AK Parti teşkilatları olmak üzere bütün milletimize şu tavsiyeyi tekrarlamak isterim. Uyanık olmak zorundayız, birilerinin provokasyon yapmalarına fırsat vermeyeceğiz. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve beraberliğimizi zedeleyecek hiçbir şeye müsaade etmeyeceğiz. Bu yeri gelir kurşun olur, yeri gelir bomba olur, yeri gelir kardeşliği bozacak kötü niyetli sözler olur, bunların hiçbirisine müsaade etmeyeceğiz. İnşallah Türkiye 14 Mayıs seçimleriyle birlikte sadece sandıkların kapakları açılmayacak. 14 Mayıs akşamında Türkiye yüzyılının kapıları sonuna kadar açılacak" ifadelerini kullandı.