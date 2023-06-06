Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için adaylık başvurusu yapacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Sekreterliğine adaylık başvurusu yapacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'na katılacak. Spor Toto Süper Lig'de 38'inci ve sezonun son hafta mücadelesi başlayacak. Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a devam edilecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için Meclis Genel Sekreterliğine adaylık başvurusu yapacak.

(TBMM/11.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'ndaki, Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 38'inci ve sezonun son hafta mücadelesi başlayacak; Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa, Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçları yapılacak.

(Sivas/17.00/İstanbul/17.00/20.00)

2- TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 2. Tur rövanşında Orduspor 1967 ile Karaman FK karşı karşıya gelecek.

(Ordu/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Türk Telekom ile Pınar Karşıyaka, ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00)

4- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a devam edilecek.

(Paris)

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