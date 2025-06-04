Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı Seçildi

Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı Seçildi
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AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı olarak seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, Kurtulmuş'un TBMM Başkanı olduğu belirtiliyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilmesine dair TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin kararda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Genel Kurulun 3 Haziran 2025 tarihli 94'üncü birleşiminde İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş seçilmiştir." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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