NUMAN KURTULMUŞ'TAN 'KAPAK' ELEŞTİRİSİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Arkadaş sen dergiciliğini yapsana. Türkiye siyasetiyle ne alakası var. Erdoğan'ın gitmesi, Türkiye'nin seçimi niye senin için bu kadar önemli. Bizim anlatmak istediğimizi adamlar gözümüze soka soka anlatıyorlar. Erdoğan gitmezse batının menfaatleri zedelenir demek istiyorlar 'dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Sultanbeyli'de Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ile buluştu. Numan Kurtulmuş İngiliz The Economist, Fransız L'Express, Le Point ve Alman Der Spiegel dergilerinin kapaklarında yer alan Recep Tayyip Erdoğan manşetlerine tepki gösterdi.

'ARKADAŞ SEN DERGİCİLİĞİNİ YAPSANA"

Programda The Economist dergisinin kapağını eleştiren Numan Kurtulmuş, 'Seçimin niçin önemli olduğunu gözümüze baka baka anlatıyorlar. The Economist dergisi dünyanın sayılı dergilerinden birisi ve başlık olarak '2023'ün en önemli seçimi' başlığını atmış. Ben bunun üzerinde uzun uzun düşündüm. Çok iyi çalışılmış psikolojik harekat unsuru. Buraya Türk bayrağını koymuş. Bakarsanız burada Türk bayrağının içinde bir kırım var. Türk bayrağı kırılmış öyle bir efekt koymuşlar. Aşağıda siyah zemin üzerine 'oy' diyor. Yani oy vereceksiniz dikkat edin manasında söylüyor. Burada 'Demokrasiyi kurtarın' yazıyor. Aşağıda da 'Erdoğan gitmeli' yazıyor. Kim bu, bir dergi. Arkadaş sen dergiciliğini yapsana. Türkiye siyasetiyle ne alakası var. Erdoğan'ın gitmesi, Türkiye'nin seçimi niye senin için bu kadar önemli. Bizim anlatmak istediğimizi adamlar gözümüze soka soka anlatıyorlar. Erdoğan gitmezse batının menfaatleri zedelenir demek istiyorlar" diye konuştu.

"BATININ MENFAATLERİ AÇISINDA KAOS OLUŞUR DİYOR"

Fransız dergilerin de kapaklarını değerlendiren Numan Kurtulmuş, 'Resmi görüyor musunuz' Adamlar öyle çalışmışlar ki Cumhurbaşkanımızın yüz ifadelerini böyle korkunç bir yüz ifadesi haline getirmişler. Verdikleri efektlerle bu resmi başka bir hale getirmişler. Diyorlar ki 'Erdoğan bu seçimi kazanırsa Türkiye'de kaos olur' ve 'Erdoğan Putin gibi olur' Erdoğan deyip virgül koyuyor 'kaos riski' yani Erdoğan seçilirse kaos riski olur diyor. Herhalde batının menfaatleri açısında kaos oluşur diyor. Bu millet bunların menfaatlerinin devam etmesine müsaade etmeyecek. Erdoğan'ın ve Cumhur ittifakının arkasında durarak 7 yamalı bohça koalisyonuna da 15 Mayıs'ta emekli ederek, yoluna devam edecek. Bu da Fransız 'Le Point' dergisi diyor ki 'Erdoğan yayılmacı bir politikayla Orta doğuda savaş tehditlerini yükseltiyor ve Erdoğan Putin istikametinde yürüyor'. Yani batı karşıtı bir istikamette yürüyor demek istiyor. Esas ilginç laf da burada 'Erdoğan aslında jeopolitiği değiştiriyor' yani Türkiye'nin önemli bir noktada durduğunu söylüyor" dedi.

'ÖTEKİ TÜRK BAYRAĞINI KIRMIŞTI BU DA HİLALİ KIRMIŞ"

Alman Der Spiegel dergisinin kapağını da eleştiren Numan Kurtulmuş, "Kervana devam ediyoruz. Bu da Alman Der Spiegel dergisi. O kadar detaylı çalışılmış bir kapak ki. Şu üste dikkatinizi çekelim. Öteki Türk bayrağını kırmıştı bu da hilali kırmış. İnanın Türkiye üzerindeki oyunlar hilal ile haçın mücadelesinden başka bir şey değildir. Bunu biz söylersek rahatsızlık duyuyorlar ama bunu Der Spiegel söylüyor. Burada saltanat koltuğu yine yüz ifadesi karışık ve sıkıntılı bir ifade. Özellikle görsel efektlerle fotoğrafı bu hale getirmişler. Türkiye'deki diktatörlük meselesinden dem vurarak Türkiye seçimlerinin önemli olduğunu dergilerinin kapağına çıkartıyorlar" dedi.

'TÜRKİYE'YE 2 TANE BOMBA ATILMASIN DİYE BU FAALİYETLER ORTAYA KONULUYOR"

Numan Kurtulmuş TCG Anadolu gemisine yönelik söylenen sözleri de sert bir dille eleştirdi. Numan Kurtulmuş konuşmasında, 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir adam ben gözlerimle televizyonda izledim. Hangi fikirde olursan ol AK partiye en karşı istikamette dur hiçbir şey demem. TCG Anadolu Sarayburnu'nda demirlemiş orayı millet saatlerce kuyrukta bekleyip ziyaret ediyor. Adam diyor ki 'oraya İHA'ları, SİHA'ları koymuşlar oraya iki tane bomba atarlar yok ederler' diyor. Be adam, ahmak adam, be geri zekalı adam, be geri kafalı adam, be örümcek beyinli adam, be çağ dışı yobaz adam. Türkiye'ye 2 tane bomba atılmasın diye bu faaliyetler ortaya konuluyor" ifadelerini kullandı.

