TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programında Buluştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi. Kurtulmuş, "Şehitlerimizi ve bu vatanı, vatan olarak bırakan, ebedi yurt olarak bırakan bütün şühedayı, gazileri minnetle, şükranla yad ettik" dedi.

Numan Kurtulmuş, Meclis'te şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, özetle şunları söyledi:

"Bugün 18 Mart. Çanakkale Şehitliği'nde 18 Mart Şehitler ve Deniz Zafer Günü'nü kutladık. Bir kere daha o tarihin en güzel, en görkemli sayfalarından birisi olan Çanakkale Destanı'nı bir kere daha hissettik, o maneviyatı bir kez daha hissettik. Şehitlerimizi ve bu vatanı vatan olarak bırakan, ebedi yurt olarak bırakan bütün şühedayı, gazileri minnetle, şükranla yad ettik... Aradan bir asır geçmiş olmasına rağmen ne bu milletin karşısında olanların ne de bu millete ruh hali değişmemiştir. Bu milletin karşısında olanlar bir asır evvel Osmanlı cihan devletinin yıkıntılarını iyice ortadan kaldırıp, Anadolu'yu işgal etmek ülkemize tamamıyla emperyalist emelleriyle hakim olmak için yedi düveli getirerek Çanakkale'ye yığdılar. Akif'in söylediği' Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela... Hani tauna da zuldür bu rezil istila...' dediği Çanakkale'den başlayarak Marmara'ya gelebilselerdi, Çanakkale geçebilselerdi, Marmara'ya ve İstanbul'a gelip bütün Anadolu'yu işgal etmek isteyen emperyalistlerin inanın bugünde niyetleri, hedefleri hiçbir şekilde değişmemiştir. Dün Çanakkale'de ecdadımızın sıradağlar gibi durarak şehit olduğu, Çanakkale geçilmez destanını yazmasının arkasındaki ruh haline sahip olan milletimizle aynı dirayetle, aynı bilinçle durmaktadır. Emperyalistlerin bu ülkeye ait emelleri hiç değişmediği gibi bu milletin milli hasletleri de Allah'a çok şükür gayet canlı bir şekilde yerinde durmaktadır. Dün orada geçit vermeyenlerin torunları, bugünde sınır içinde, sınır dışında Türkiye'ye karşı hain pusular kuran, hain emeller taşıyanların ve arkasında yine emperyalist güçlerce büyütülerek, beslenerek, silah verilerek, güçlendirilerek ortalığa salınanlar ve Türkiye'yi bir şekilde ayaklarından çekmek ve Türkiye'yi durdurmak için teröre bir şekilde alet olanlar, onlara karşı milletimizin evlatları direnmektedir."

"ANALARIN, BABALARIN AĞZINDAN BİR KERE BİLE İSYAN SÖZÜ DUYMADIM"

Çok sayıda şehit cenazesine katıldığını ve taziyesinde bulunduğunu belirten Kurtulmuş, "Ama her ziyaret ettiğimiz yerde, daha naaşı ortadayken, bayrağa sarılı tabutu ortadayken anaların, babaların ağzından bir kere bile isyan sözü duymadım. Evet yürekleri kan ağlıyordu, gözlerinde yaşlar vardı... Ama hepsi 'Vatan sağ olsun' diyordu... Şehitlerimize bir kere daha rahmet diliyorum. Allah şehitlerimizin açmış olduğu bu kutlu yolda bu millete istiklalini ve istikbalini hiç kaybetmeksizin kıyamete kadar bu toprakları Türklerin yurdu olarak sahip olmayı nasip etsin diyorum" diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, konuşmasında İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırılarını da kınadı.