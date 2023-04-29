NUMAN KURTULMUŞ MÜSİAD GENEL KURULUNDA KONUŞTU

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 27. Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Maalesef Türkiye'de iki asır evvelde kalmış örümcek kafa, gerici kafa, çağ dışı kafa, tam bağımsızlık manasını kavrayamamış olan kafa ne diyor' Biz iktidara gelirsek Yeşilköy Havalimanı'nı Amerikalı şirketlere, vereceğiz onlar işletecekler diyor. Çünkü onların Türkiye'nin milli savunma sanayinde yerlilik oranlarını yüzde 80-85 çıkarmasıyla övünecek bir yüzleri yoktur" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MÜSİAD 27. Genel Kurulu'na katıldı. MÜSİAD Genel Merkezi'ndeki toplantıya iş dünyasından bir çok kişi katıldı.

"ÖYLE BİR DEFTERLERİ, ÖYLE BİR GEÇMİŞLERİ, ÖYLE BİR HESAPLARIDA YOKTUR"

Numan Kurtulmuş, MÜSİAD'ın kuruluşundan bahsederek, 'Sadece iş dünyasının günlük işleriyle ilgili uğraşlar etrafında bütünleşen bir topluluk değil. Türkiye'nin ve dünyanın ezeli ve ebedi davası etrafında bütünleşmiş bir gönül ehli insanlar topluluğu olarak MÜSİAD'ın bugünlere geldiğini görmekten büyük bir iftihar duyuyoruz. TEKNOFEST'i yüz binlerce insan ziyaret ediyor. Anadolu'nun her yerinden gelen insanlar Yeşilköy Havalimanı'ndaki bu büyük milli gururun bu tam bağımsızlık idealinin önemli araştırma geliştirme festivallerinden birisi olan bu festivalin parçası olmak için can atıyor. Ama maalesef Türkiye'de iki asır evvelde kalmış örümcek kafa, gerici kafa, çağ dışı kafa, tam bağımsızlık manasını kavrayamamış olan kafa ne diyor' Biz iktidara gelirsek Yeşilköy Havalimanı'nı Amerikalı şirketlere, vereceğiz onlar işletecekler diyor. Çünkü onların Türkiye'nin milli savunma sanayinde yerlilik oranlarını yüzde 80-85 çıkarmasıyla övünecek bir yüzleri yoktur. Öyle bir defterleri, öyle bir geçmişleri, öyle bir hesapları da yoktur" dedi.

Kurtulmuş, 'Bugünlerde ittifaklarına açık bir şekilde ortaya koyan, karşı taraftaki cepheye, karşı taraftaki adaya alenen destek isteyen terörle ilişkili olan grupların duyduğu rahatsızlığın belki de dışa vurumudur. Çünkü onlar da biliyorlar ki Türkiye'nin ürettiği milli, yerli İHA'lar ve SİHA'lar terörle mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olmuştur. Terördeki etkin mücadeleden duydukları rahatsızlığın bir sonucu olarak orayı Amerikalı bir firmaya vermeyi şimdiden konuşuyorlar. Hiç boşuna heveslenmeyin. Bu millet milli savunma sanayinin ürünlerine sahip çıktığı gibi bu millet cumhuriyetin kuruluşundan bu yana tam bağımsızlık idealine sahip çıkmış, çıkmaktadır ve bu istikamette devam edecektir. Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden bugünkü Cumhuriyet Halk Fırkası'nın bu yöneticilerine de gerekli cevabı 14 Mayıs seçim sandığında vererek bunları emekli edecek, tarihin raflarına geri göndereceğiz" diye konuştu.

'14 MAYIS'TA SADECE SANDIKLAR AÇILMAYACAK"

14 Mayıs seçimlerinde partisinin seçimi kazanan taraf olacağını belirten Numan Kurtulmuş, '14 Mayıs 2023 seçimleriyle birlikte Türkiye yüzyılı etrafındaki fikirlerle yürüyeceğiz. Hızlı bir şekilde yürüyeceğiz. Geçmiş dönemde nasıl iç vesayet odaklarını yendiysek, onlarla mücadele ede ede geldiysek önümüzdeki dönemde küresel vesayet odakları ile mücadele ede ede yolumuza devam edeceğiz. Yürekten inanıyorum ki 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden milletimiz tarafından Cumhurbaşkanı seçileceği bir seçim olacaktır. 14 Mayıs'ta AK Parti'nin açık ara birinci parti olarak sandıktan çıktığı ve Cumhur İttifakı'nın da meclisin çoğunluğunu oluşturan ittifak olarak meclise girdiği bir seçim olacaktır. Özetle 14 Mayıs'ta sadece sandıklar açılmayacak, 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılının kapıları Allah'ın izni, milletin desteği sizlerin dualarıyla sonuna kadar açılacak ve Türkiye için, dünya için yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır" dedi.