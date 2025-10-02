Numan Kurtulmuş, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısını Kınadı: "Gemilerin Bir Kısmının Gazze Kıyılarını Görecek Noktaya Kadar İlerlemiş Olması İnsanlık Cephesinin Açık Bir...

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınayarak, "Gemilerin bir kısmının artık Gazze kıyılarını görecek noktaya kadar ilerlemiş olması insanlık cephesinin açık bir başarısıdır. Bundan sonra işler insanlık cephesinin lehine çalışacak. Bundan sonra dünya siyaseti mazlum ve masum Filistin halkının lehine işleyecek ve bundan sonra çanlar katil Netanyahu ve çetesi için çalmaya devam edecektir" dedi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplandı.

Açılış konuşmasını yapan Numan Kurtulmuş, bugün komisyonun 13'ncü toplantısını gerçekleştirdiğine işaret ederek, "İnşallah bu yıl içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletimizin menfaatine, insanlığın hayrına olan fevkalade önemli konularda başarılı çalışmaları hep beraber takip eder ve sonuçlandırırız. Komisyonumuzun bugüne kadar göstermiş olduğu demokratik, katılımcı, çoğulcu ve meselelerini fevkalade açık bir şekilde ele alan, farklı görüşleri rahatlıkla tahammül içerisinde dinleyen tavrının, tarzının Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarında da örnek teşkil etmesini temenni ediyorum" dedi.

Kurtulmuş, artık sona doğru gelinen dinleme faslında, bugüne kadar komisyona gelerek görüşlerini, önerilerini ifade eden STK temsilcilerine, uzman ve akademisyenlere teşekkür ederek, "Ümit ederim ki en kısa süre içerisinde konuşmalarımızı, dinlemelerimizi, müzakerelerimizi tamamlayarak süreçle ilgili gerekli tedbirlerin, atılacak olan adımların çerçevesini çizen çok kapsamlı bir çerçeve raporu ortaya koyarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konularda çalışma yapmasını sağlamak üzere tavsiyelerimizi Genel Genel kurula iletiriz" ifadelerini kullandı.

İsrail'e Sumud tepkisi: "Hiçbir şekilde tasvip edilemeyecek barbarca saldırılar"

Kurtulmuş, konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin değerlendirmede bulundu. Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi hazırlığı aylarca süren, dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce aktivistin katıldığı, tamamıyla barışçı, hiçbir şekilde siyasi amaç taşımayan, esası itibarıyla Gazze'deki halkın yaşadıkları zulme, katliama, soykırıma ve orada temel insani maddelere erişimdeki eksikliklerine bir nebze çare olmak için yola çıkmış olan filo maalesef dün gece saatlerinden itibaren uluslararası sularda durduruldu. Gemilerin tek tek yolları çevrildi. Gemilerdeki insanların bir kısmı tutuklandı. Öyle anlaşılıyor ki İsrail'in ortaya koymuş olduğu sınırları, sözde kendi kara suları sınırlarını aşan bazı gemiler de halen Gazze'ye doğru yol almaktadır.

Öncelikle şunu ifade etmek isterim. İsrail terör kuvvetlerinin müdahale ettiği yer uluslararası sulardır. Uluslararası sularda Birleşmiş Milletler'in bütün kurallarına uygun bir şekilde her geminin orada seyr-i sefer güvenliği vardır. Buna asla mani olunmaz. Yapılan işlemin hepsi tamamıyla uluslararası hukuka aykırı, insancıl hukuka aykırı ve hiçbir şekilde tasvip edilemeyecek barbarca saldırılar. Bu saldırıları bir kere daha Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak sonuna kadar kınadığımızı ifade etmek istiyorum.

Ayrıca İsrail bu saldırısıyla birlikte uluslararası alanda yalnızlaşmayı kafaya koyduğunu da ortaya koymaktadır. En son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda soykırımcı Netanyahu kürsüye çıktığında bütün milletleri temsil eden, neredeyse dünyanın tamamını temsil eden delegeleri salonun terk etmesi, açık bir protestoyu ortaya koymaları öyle görünüyor ki İsrail'in eli kanlı hükümetini akıllandırmamıştır. Bu saldırıyla birlikte Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecektir.

Bir gün gelecek bunlarla aynı karenin içinde olmamak, hatta dahası bunlarla aynı binanın içinde olmamak için bütün insanlık yarışacaktır. Dolayısıyla Sumud'a yapılan bu saldırı aslında İsrail'in kendi aleyhine dönecektir ve dönmeye başlamıştır. Dün akşamdan itibaren dünyanın birçok yerinde İsrail'e, İsrail hükümetine karşı bu nefret duygusu büyük dalgalar haline gelmiş ve önümüzdeki dönemde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, Batı ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok yerinde insanlar tarafından Sumud'a yapılan saldırı toplumlar nezdinde gerekli cevabı bulacaktır."

"Sumud'a karşı yapılan insanlık dışı, hukuk dışı uygulamaların da hesabı uluslararası mahkemelerce sorulacaktır"

Sumud Filosu'na destek veren tüm halklara ve devletlere teşekkür eden Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu faaliyet tamamıyla sivil olarak başladı ve esasında sivil olarak da hedefine ulaştı. Gemilerin bir kısmının artık Gazze sınırlarını, Gazze kıyılarını görecek noktaya kadar ilerlemiş olması insanlık cephesinin açık bir başarısıdır. Bundan sonra işler insanlık cephesinin lehine çalışacak. Bundan sonra dünya siyaseti mazlum ve masum Filistin halkının lehine işleyecek ve bundan sonra çanlar katil Netanyahu ve çetesi için çalmaya devam edecektir.

Ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde diğer bütün insanlık suçlarının hesabı sorulduğu gibi Sumud'a karşı yapılan bu insanlık dışı hukuk dışı uygulamaların da hesabı uluslararası mahkemelerce sorulacaktır. Filoya katılan bütün insanlara, bütün aktivistlere teşekkür ediyorum. Bu olay bir şekilde bitecek, her birisi kendi ülkelerine dönecekler ve dönenlerin her birisi kendi halkları tarafından birer kahraman olarak karşılanacaktır.

Bu vesileyle bir kez daha Gazze'deki soykırımın bir an evvel sona erdirilmesi Gazze'deki insanlık dışı tablonun bir an evvel sonlandırılması için dünya kamuoyunun baskısının daha fazla arttırılması gerektiğini de bu Sumud Filosuna yapılan saldırı bizlere göstermiştir."