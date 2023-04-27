NUMAN KURTULMUŞ: HER BİR OKULA, SINIFA, SANDIĞA SAHİP OLMAMIZ GEREKİR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Türkiye siyaseti bakımından yeni bir milat olacak, yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız sizin gayretinizle yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek, AK Parti parlamentonun açık ara birincisi olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Kurtulmuş, AK Parti Sultangazi İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. Kurtulmuş, ilçe yönetim kurulu, mahalle başkanları ve meclis üyeleriyle biraraya geldi.

'YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI OLACAK"

AK Parti Sultangazi İlçe Teşkilatı'na seçim için sandık çağrısı yapan Kurtulmuş, 'Türkiye siyaseti bakımından yeni bir milat olacak, yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız, sizin gayretinizle yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek, AK Parti parlamentonun açık ara birinci partisi olarak yolumuza devam edeceğiz. Biz Milli Savunma Sanayi'de bu kadar büyük başarıları elde etmiş olmasaydık bu seçime daha zayıf giriyor olacaktık. Mesela Ayasofya'nın ibadete açılması gibi manevi anlamda kazanımlarımızı gerçekleştirmemiş olsaydık bu seçime daha zayıf girmiş olacaktık. Türkiye'nin uluslararası alanda rekabet edebilir bir ülke olması için alt yapıyı hazırlamasaydık, şimdi daha zayıf bir şekilde seçime girecektik. Deprem olduktan 3-5 dakika sonra, sayın Cumhurbaşkanımız vasıtasıyla milletvekillerimize sahada olmaları talimatı gitmişti. Sabah gün ışımadan çoğu arkadaşımız sahaya ulaşmışlardı. Aynı şekilde teşkilatlarımız, Sultangazi teşkilatlarımız da hem yardım toplamak hem de yardımları yerine ulaştırmak bakımından cansiperane bir çalışma ortaya koydu. Çok kere sayın Cumhurbaşkanımız ile deprem bölgesine gittik. En son eşimle birlikte arefe gecesi gittik, Hatay'da konteynerde yattık. Çadırkenti ziyaret ettik. Belediyelerimiz tarafından yapılan hastanelerimizi ziyaret ettik. Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde sadece kamu gücünün değil AK Parti teşkilatlarının da gücü olduğunu gördük. Bir kere de sizlerin şahsında teşkilat mensuplarına da şükranlarımı ifade ediyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE YÜZYILI İSTİKAMETİNDE YOLUMUZA KOŞAR ADIM DEVAM EDECEĞİZ"

Seçim günü için sandıklara sahip çıkılması gerektiği yönünde çağrı yapan Numan Kurtulmuş, 'Seçim bir kampanya sürecidir. Bu birinci adımıdır. İkincisi, seçim günü çalışmalarımıza aylar önce başladık. Her bir okula, sınıfa, sandığa sahip olmamız gerekir. Her bir ilçe seçim kuruluna sahip olmamız gerekir. Seçim günü faaliyetlerimizi eksiksiz yerine getireceğiz. Sandıklarımızın başında AK Parti'nin müşahitleri güçlü bir şekilde olacak. Böylece seçim günü vatandaşımızın sandığa yansımış olan bir tek oyunun dahi zayi olmaması için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. Sandıklar açıldığında ifade ettiğim gibi üçüncü aşama, nihai sonuçlar elde edilinceye kadar, il seçim kurullarındaki seçim sonuçları ilan edilinceye kadar, hiçbir arkadaşımız vazifesinden vazgeçmeyecek. Tabiri caizse, hiçkimse Uhud'taki dağını terk etmeyecek. Böylece sandıklarımıza ve sandık sonuçlarımıza sahip olacağız. Ümit ediyorum ki sandıklar açıldığında, Tayyip Erdoğan yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı, AK Parti yeniden Türkiye'de açık ara birinci parti, Cumhur İttifakı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hakim olan ittifakı olacak ve Türkiye yüzyılı istikametinde yolumuza koşar adım devam edeceğiz" dedi.

Kurtulmuş, üyelerle sohbet ettikten sonra bir sonraki programı için Arnavutköy'e gitti.