TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayınladı. Kurtulmuş, şehit askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, ailelerine ve millete başsağlığı dileklerini iletti. Ayrıca yaralı askerlere de acil şifalar diledi ve devletin kahraman askerlerin kanını yerde bırakmayacağını vurguladı. Kurtulmuş, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz, vatanımızın bekası ve milletimizin selameti için fedayı can eden kahramanlarımızın kanını yerde bırakmayacaktır" açıklamasını yaptı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayınladı. Kurtulmuş'un X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin. Devletimiz, vatanımızın bekası ve milletimizin selameti için fedayı can eden kahramanlarımızın kanını yerde bırakmayacaktır. Bu topraklardan son terörist sökülüp atılana, terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."