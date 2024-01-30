TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nı ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan'ı ziyaret etti. Kurtulmuş, ziyarete ilişkin "Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Sayın Şeyh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan'a şahsımı ve heyetimizi kabulleri dolayısıyla teşekkür ediyor, ziyaretimizin dost ve kardeş BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" mesajını paylaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde Devlet Başkanı Şeyh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan'ı ziyaret etti. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye-BAE ilişkilerinin geldiği seviyeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dost ve kardeş iki ülke arasındaki işbirliğinin mükemmel düzeyde olduğunu ve bu işbirliğinin her alanda artarak devam etmesini arzuladıklarını belirtti. ASELSAN BAE Ofisi'nin bugün açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, bu alandaki çalışmalardan bahseden Kurtulmuş, BAE ile yüksek teknoloji ve savunma sanayi alanında büyük bir işbirliği potansiyelinin varlığına dikkati çekti. BAE'nin Filistin davasına verdiği destekten dolayısıyla da teşekkür eden Kurtulmuş, Filistin'de acil ateşkesin bir an önce sağlanması ve Filistin halkının durumunun iyileştirilmesi için bölge ülkelerinin ortak akılla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubatta BAE'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini aktaran Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretlerinin ikili ilişkileri daha güçlü kılacağını belirtti.

Kurtulmuş, bu akşam X hesabından ziyaretle ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Sayın Şeyh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan'a şahsımı ve heyetimizi kabulleri dolayısıyla teşekkür ediyor, ziyaretimizin dost ve kardeş BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yarın da Dubai'de Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammad Bin Raşid Al Maktum ile görüşecek.