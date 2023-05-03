NUMAN KURTULMUŞ 2023'ÜN 14 MAYIS'I TÜRKİYE YÜZYILININ MİLADI OLACAKTIR

ÇEKMEKÖY'de 'Çekmeköy Karadenizli Hemşehriler Buluşması' programına katılan Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Sadece önümüzdeki 5 yılı değil, önümüzdeki asrın gidişatını tespit ve tayin edecektir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye yüzyılı olarak yapma kararı verecektir. Nasıl 14 Mayıs 1950 Türkiye'de çok partili hayatın miladı ise, 2023'ün 14 Mayıs'ı da Türkiye yüzyılının miladı olacaktır." dedi.

'SÖZ DE, KARAR DA, GELECEK DE MİLLETİN"

Ak Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı Numan Kurtulmuş, Çekmeköy Nikah Sarayında, "Çekmeköy Karadenizli Hemşehriler Buluşması" programına katıldı. Programda konuşan Kurtulmuş, "14 Mayıs tarihinin ne kadar önemli olduğunu bu salonda bulunan herkes biliyor. Seçimin 14 Mayıs'ta yapılma kararı verilince, muhalefet şunu söyledi. 14 Mayıs 'Yeter Söz Milletindir' siz bunu nasıl kullanacaksınız ? ' Biz de o zaman dedik ki 14 Mayıs rahmetli Menderes ve arkadaşlarının, CHP'nin tek parti dönemine, tek parti faşizmine karşı 'Yeter Söz Milletindir' dediği bir seçimdir. Allah'a çok şükür, o seçimden bugüne 73 yıllık süre içerisinde darbe dönemlerini dışarıda bırakırsak CHP'nin zihniyeti bu memlekette iktidar olamadı. Sadece rahmetli Ecevit'in kısa bir iktidar dönemi hariç. Şimdi 73 sene sonra yine bir 14 Mayıs'tayız. Bu 14 Mayıs'ta da ' Yeter, söz de karar da gelecek de milletin' diyerek Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını açıyoruz" dedi.

'BU MİLLET HANGİ İSTİKAMETE GİDECEĞİNE KARAR VERECEK"

Bakan Kurtulmuş, 'Bu seçim sadece kimin Cumhurbaşkanı olacağı seçimi değildir. Bu seçim kimin milletvekili kimlerin milletvekili olacağı seçimi değildir. Bu seçim ne seçimi ' Bu seçim istikamet tayini seçimidir. Bu millet hangi istikamete gideceğine karar verecek. Sadece önümüzdeki 5 yılı değil, önümüzdeki asrın gidişatını tespit ve tayin edecektir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye yüzyılı olarak yapma kararı verecektir. Nasıl 14 Mayıs 1950 Türkiye'de çok partili hayatın miladı ise, 2023'ün 14 Mayıs'ı da Türkiye yüzyılının miladı olacaktır.Bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde devam eden bu istikamette, bu yolda istikrar ve güven. Ama diğer tarafın teklif ettiği istikamette ne var? Orada da çift başlılık hatta çok başlılık var. Ne diyorlar 'Beş tane genel başkan, cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Yetmez iki tane daha. 7 tanesi bir araya gelecekler. Türkiye'nin bütün meselelerine karar verirken böyle yuvarlak masada bir araya gelip 7 yamalı bohçanın ortakları karar vererek ne adım atacaklarını tespit edecekler.Diyelim ki Doğu Akdeniz'deki politikamızı belirlemek için, biraraya gelecekler.Şunu zaten biliyoruz bunların hiçbirisinin ortak yedi tane cümlesi yoktur ki hangi konuda biraraya gelip de ortak karar alacaklar?" diye konuştu.

'KÖŞEBAŞI BAKKALI BİLE 7 KİŞİ YÖNETEMEZSİNİZ"

Kurtulmuş, "Bir tek ortak noktaları var. Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin. Şimdi bizim milletimiz ferasetlidir. Şu Çekmeköy'ün arka sokağındaki köşe başındaki bakkalı bile 7 kişi beraber yönetemezsiniz. Kaldı ki 85 milyonluk koskoca Türkiye'yi dünya devi olmaya aday bir Türkiye'yi yedi tane ortak noktası olmayan insanlar yedi kişi nasıl yönetecek? Aslında teklif ettikleri istikrarsız ve güvensiz bir yönetim şeklidir. 1940'lı yıllarda bu ülke uçak yaptı. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın zihniyeti buna müsaade etmedi. 1961'de bu ülke kendi yerli arabasını Devrim arabasını yaptı. Aynı zihniyet buna müsaade etmedi. Türkiye'de ne zaman Menderes de Özal da Erbakan da ne zaman sanayiden bahsetseler hep karşılarına CHP zihniyeti çıktı " dedi.

'5 YIL SONRA 16 BİN DOLAR SEVİYESİNDE ÜST GELİR GRUBU BİR ÜLKE HALİNE GELECEĞİZ"

Numan Kurtulmuş, " Karadeniz gazı dersin yine bu yedi yamalı bohçanın ortaklarından birisi ne dedi ' 'Ne Karadeniz gazı ' Çok pahalı olur bunu çıkarmak. Biz gidelim elin gavurundan alalım bunu daha ucuza alırız bunu ' dedi. Türkçe'nin güzel bir lafı var. Hep söylüyorum bunu. Elden gelen öğün olmaz, o da her vakit bulunmaz. Elin gavuru istesen de istediğin zaman sana onu vermeyebilir. Şimdi Allah'a çok şükür Türkiye kendi doğalgazını çıkartıyor mu? Türkiye kendi çıkarttığı doğalgazı bir yıl vatandaşına ücretsiz olarak verebiliyor mu? Şunu söyleyeyim parantez içerisinde. Bu 1 yıl ücretsiz olarak verme meselesi sadece bir göstergedir. Allah nasip eder, Türkiye kendi doğalgazını, dün Gabar'da petrol bulundu, kendi petrollerini çıkarmaya başlarsa, yani yıllardır elin oğlunun bize koyduğu ambargoları aşarak, bu alandaki başarıyı sağlarsa Türkiye'nin sadece geçen yıl için söylüyorum. 96,6 milyar dolar enerjiye para verdik. Şimdi bu para bizim cebimizde kalacak. Bu ne demektir? Türkiye şu anda 10 bin dolarlar seviyesinde, Allah'ın izniyle 5 yıl sonra 16 bin dolar seviyesinde üst gelir grubu olan bir ülke haline geleceğiz. Bunun için de petrolümüzü de doğal gazımızı da bulmaya devam edeceğiz." diye konuştu.