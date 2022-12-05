Nükleer Santral Kurmayı Planlayan Endonezya Yatırımcı Arıyor

CAKARTA, 5 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Nükleer Enerji Düzenleme Kurumu (BAPETEN) Pazar günü başkent Cakarta'da yazılı bir açıklama yaparak, Endonezya'nın net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmek ve yerel enerji ihtiyacını desteklemek için 2039'da bir nükleer enerji santrali...

CAKARTA, 5 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Nükleer Enerji Düzenleme Kurumu (BAPETEN) Pazar günü başkent Cakarta'da yazılı bir açıklama yaparak, Endonezya'nın net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmek ve yerel enerji ihtiyacını desteklemek için 2039'da bir nükleer enerji santrali geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Kurumun Nükleer Donanım ve Materyal Kontrolü Direktörü Haendra Subekti, Endonezya'nın bu hedefi gerçekleştirmek için şu anda tesisin inşaatını finanse etmeye yardımcı olacak yatırımcılar aradığını belirtti.

"Nükleer altyapı güvenliği, santral yerinin hazırlanması ve deneme faaliyetlerinin düzenlenmesi ile ilgili yönetmeliği hazırladık. Bunların neredeyse hepsi tamamlandı" diyen Subekti, nükleer santralin deprem riski olan bölgelerde kurulmayacağını belirtti.

Subekti, "Şu an yatırım yapmak isteyen birkaç özel şirket var ancak daha fazla yatırımcının gelmesini bekliyoruz" dedi.

Endonezya'nın nükleer santral kurma planı, riskli işletmelerin faaliyetlerine ilişkin bir hükümet düzenlemesi kapsamında öngörülüyor. Santralle, bir Güneydoğu Asya ülkesi olan Endonezya'nın sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi için yeni ve yenilenebilir enerji sağlanması amaçlanıyor.