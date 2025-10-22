Nuh Yılmaz, Kenya Heyetiyle İkili İlişkileri Görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Kenya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Adan Keynan ile bir araya geldi ve iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel gelişmeleri görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'nın NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.
Görüşmede, ikili ilişkilerin muhtelif boyutları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
