Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 7. Bahar Şenlikleri başladı - Haberler

Nuh Naci Yazgan (NNY) Üniversitesi 7. Bahar Şenlikleri kapsamında sanatçı Mamuş Baba, Kayserili hayranlarıyla bir araya geldi.

Üniversite kampüs alanında oluşturulan şenlik alanında, ilk olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösteri sundu.

Gün boyu birçok etkinliğin düzenlendiği şenlikte, Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı da söyleşi programına konuk oldu.

Şenlikte, hayvanlar için ilk yardım semineri, bilgi yarışması yapıldı. Grup Varoş konser verdi ve Dj Tarık Sayan performansıyla katılımcıları eğlendirdi.

Gün boyu devam eden şenlikte sanatçı Mamuş Baba'da sahne aldı.

Mamuş Baba, Kayserili hayranlarıyla bir araya gelerek, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Seslendirdiği parçalarla hayranlarını coşturan Mamuş Baba'ya konser sonunda NNY Üniversitesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.