Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 3. Psikoloji Günleri'ne ev sahipliği yaptı - Haberler

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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 3. Psikoloji Günleri'ne ev sahipliği yaptı

AA - Murat Asil - Güncel
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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 3. Psikoloji Günleri'ne ev sahipliği yaptı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından "Mercek Altında" temasıyla 3. Psikoloji Günleri düzenlendi.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Fen- Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından "Mercek Altında" temasıyla 3. Psikoloji Günleri düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Psikoloji Günleri'nin açılış töreninde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Köse, Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Kısacık ile Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Talat Özpozan konuşma yaptı.

İki gün devam eden ve Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen akademisyenlerin, "Kuşaklararası değer aktarımı", "Hayvanlarda davranış modellemeleri", "Alıp başımı buralardan gidesim var! Bir politi-psikoloji modeli olarak göç desideratumu", "Nörojenik dil ve konuşma bozuklukları", "Sosyal ağlarda arkadaşlıklar depresyonu artırır mı, azaltır mı?", "Sosyal beyin ve sosyal biliş" gibi konularda sunum yaparak öğrencilere bilgi paylaşımında bulunduğu etkinlikte, atölye çalışmaları da gerçekleştirildi.

AA / Murat Asil - Güncel

Edebiyat Rektör Güncel Haberler

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