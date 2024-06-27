Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi 40. Yılını Kutluyor
Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi, 29 Haziran'da 40. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Okulun mezunları, okul bahçesinde düzenlenecek etkinlikte bir araya gelecek ve geleneksel sucuk ekmek ikramıyla müzikli eğlencelerle kutlama yapacak.
Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi, 40. yılını kutlayacak.
Okulun internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, 29 Haziran'da okulun 40. kuruluş yıl dönümü kutlanacak.
İş insanı Nuh Mehmet Küçükçalık'ın bağışlarıyla 1984 yılında açılan lisenin mezunları okul bahçesindeki etkinlikte bir araya gelecek.
Buluşmada, geleneksel sucuk ekmek ikramının yanı sıra müzikli eğlenceler de yer alacak.